La industria gamer vive un punto de inflexión: plataformas, creadores y nuevas formas de monetización dominan 2025

La industria global de los videojuegos continúa con su evolución profunda y a paso firme. Así lo demuestran sus números y el informe Gaming Report 2025 de Bain & Company.

Aunque en 2024 alcanzó un récord de $219 mil millones y se espera un crecimiento anual del 4% hasta 2028, los cambios en los comportamientos de los usuarios, modelos de monetización y distribución están redefiniendo el sector.

Según análisis, el impulso viene principalmente por el auge de los juegos estilo plataforma, que ahora representan el centro de gravedad del ecosistema, con un crecimiento anual del 10% a 20%.

Bain destaca que, aunque la industria se recupera tras la consolidación pospandemia, el crecimiento está cada vez más concentrado en pocos títulos que generan entre el 50% y 60% de los ingresos en sus respectivas plataformas.

Títulos como Roblox, Minecraft y Fortnite, están transformando la industria, no solo por su alcance masivo, sino también por su carácter de ecosistemas donde los usuarios no solo juegan, sino que crean y socializan.

En 2024, Roblox pagó casi $1.000 millones a sus creadores, y Fortnite distribuyó más de $350 millones, consolidando su liderazgo en la economía del contenido generado por usuarios (UGC).

Por otro lado, la narrativa es un motor cada vez más relevante. Más del 30% de los jugadores eligen títulos por sus universos y personajes, en lugar del gameplay. Adaptaciones como Arcane o Fallout han demostrado que una historia inmersiva puede elevar en un 69% la base de jugadores activos.

Consumo y distribución

El tiempo dedicado a contenidos relacionados con videojuegos en otros medios, como series y películas, ha crecido notablemente.

La película de Minecraft, por ejemplo, recaudó cerca de $1.000 millones en taquilla, dando cuenta del impacto gamer plasmado en el cine.

La distribución directa al consumidor ha crecido, con juegos móviles que ahora representan el 44% de las ventas en tiendas propias, frente al 12% en 2019.

Crisis y oportunidad en el modelo AAA

El análisis señala el declive del modelo AAA de grandes producciones, que creció solo un 8% en PC desde 2018 a 2024, frente al 22% de los juegos indie.

La saturación del mercado, con más de 19.000 títulos en 2024, erosiona la rentabilidad y visibilidad de las superproducciones tradicionales.

La clave está en que los jugadores valoran más la jugabilidad y las experiencias sociales que los gráficos de alta fidelidad.

Nuevos hábitos y modelos de monetización

Los hábitos de descubrimiento han cambiado: solo el 12% de los jugadores usa tiendas digitales tradicionales para buscar juegos, mientras que un 24% descubre juegos a través de influencers.

La monetización, en tanto, se desplaza hacia microtransacciones, anuncios y suscripciones, ya que los precios de los lanzamientos permanecen estables desde hace más de 20 años en torno a los $60-70, a pesar del aumento en costos de desarrollo.

Marcial Rapela, socio de Bain, advierte que “la industria está en un punto de inflexión: quienes logren innovar en ingresos sin erosionar la confianza de la comunidad marcarán el rumbo de la próxima era”.