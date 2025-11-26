La Araucanía en alerta por ataques con piedras a conductores en la Ruta 5 Sur

Preocupación ha provocado en la región de La Araucanía un ataque con piedras de gran tamaño que afectó a conductores, principalmente de camiones y de buses.

Esto ocurrió en la Ruta 5 Sur, en el sector del Bypass Temuco, una zona donde se han registrado atentados incendiarios, y en esta ocasión, fueron ataques con piedras contra los conductores.

Varios de ellos realizaron la denuncia en la Tenencia Carreteras de Carabineros, algunos tuvieron que detener su tránsito porque resultaron heridos con esquirlas de los vidrios, mientras que otros, por medida de seguridad, no pudieron seguir conduciendo con un parabrisas destrozado, con un forado de gran tamaño.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se ha referido esta mañana a estos incidentes, dijo que es una situación que preocupa, que es una zona donde está desplegado el contingente policial y militar, ya que está bajo estado de excepción constitucional de emergencia.

De momento, no se reportan heridos de gravedad, pero el hecho de que se esté atacando con elementos contundentes a los conductores, lo que puede provocar un accidente o la muerte de una persona, ha generado preocupación en la región.