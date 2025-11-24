Gendarmes sorprenden a mujeres ingresando tomates rellenos con drogas en encomiendas a reos en cárcel de Temuco

Personal de Gendarmería incautó tomates rellenos con droga que venían al interior de las encomiendas a internos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, en la región de La Araucanía.

Uno de los hechos ocurrió el pasado 7 de noviembre, cuando los funcionarios notaron cortes y señales de manipulación en tres tomates, durante la revisión de encomiendas de visita.

Al abrirlos, detectaron 136 gramos de clorhidrato de cocaína , 25 gramos de marihuana , y 10 gramos de ketamina . Esto llevo a la detención de una mujer por infracción a la ley de drogas.

Detienen a otra mujer

Misma situación se registró el pasado 21 de noviembre, también en el sector de visita, donde detectaron un corte irregular en un tomate. En él incautaron 17 bolsas de nylon con marihuana y otros cuatro con una sustancia blanca.