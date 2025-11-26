;

Incendio en edificio de Valparaíso movilizó a más de 15 carros de Bomberos

No se reportaron lesionados y las causas del siniestro siguen bajo investigación.

Durante este martes, equipos de Bomberos acudieron hasta un edificio ubicado en avenida Argentina con pasaje Quillota, en Valparaíso, luego de que se reportara un incendio al interior del inmueble.

Al lugar se movilizaron 16 carros de distintas compañías, en un operativo destinado a contener la emergencia y revisar posibles daños.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado por causas que aún están bajo investigación.

Desde Bomberos indicaron que las primeras unidades encontraron fuego y humo en un local comercial del edificio. “El trabajo inicial fue supercomplejo debido a que el edificio de tres pisos tenía muchas subdivisiones, por lo tanto, estaba muy compartimentado, lo que dificultó llegar al foco del incendio”, señaló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo.

Hasta ahora no se han confirmado personas lesionadas, un dato que deberá ser precisado por las autoridades a medida que continúe el trabajo en el sector.

