Este miércoles, al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas en un incendio de gran magnitud en el complejo residencial de Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong.

El siniestro movilizó a decenas de bomberos, ya que las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

Imágenes de medios de comunicación locales muestran grandes columnas de humo saliendo de al menos tres edificios.

La policía indicó que además de las víctimas, hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.