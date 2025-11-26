Trump dice que “podría hablar” con Maduro y advierte que se pueden “hacer las cosas por las buenas o por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que “podría hablar” con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para “salvar muchas vidas” y añadió que se pueden “hacer las cosas por las buenas”, pero también “por las malas”.

El mandatario defendió su decisión cuando una reportera le cuestionó sobre por qué dialogar con Maduro si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: “Podría hablar con él, ya veremos”, respondió.

“Es el líder” y “podemos salvar vidas”, agregó Donald Trump, quien también lo responsabilizó de “enviar” a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

El presidente republicano reiteró sus denuncias sobre el impacto migratorio y criminal que, a su juicio, ha generado el régimen de Maduro en Estados Unidos. Acusó al chavismo de ser el “mayor abusador” al exportar grupos delictivos.