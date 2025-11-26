Fatal accidente deja tres muertos en Biobío: auto chocó con camiones, se volcó y cayó en el patio de una casa

Durante la tarde de este martes, se produjo un fatal accidente de tránsito en la ruta de Florida, región del Biobío, que dejó a tres personas fallecidas .

Según la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 20.00 horas en la Ruta N-48-O, a la altura de fundo El Peumo, cuando un auto –por causas que se indagan– impactó con dos camiones, consignó 24 Horas.

El capitán de Carabineros Matías Lara detalló que “el vehículo menor perdió el control y colisionó con los otros dos vehículos mayores, resultando el fallecimiento de tres personas adultas , dos mujeres y un hombre”.

Una cuarta persona estaría grave

Producto de la magnitud de la colisión, el auto –en el que viajaban cuatro personas– se volcó y cayó en el patio de una casa del sector, quedando completamente destruido.