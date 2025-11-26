;

Detienen a seis carabineros en Valparaíso: filtraban información para facilitar la desaparición de autos robados

Asimismo, desde la Fiscalía detallaron que los uniformados también sustraían piezas de vehículos “que eran hallados luego de robos”.

Ruth Cárcamo

Gonzalo Pérez

02:49

Este miércoles, se realizó la formalización de seis funcionarios de Carabineros, que fueron detenidos por filtrar datos de denuncias y procedimientos.

Esto se dio en el marco de una indagatoria por los delitos de cohecho, obstrucción a la investigación, violación de secreto, hurto, corrupción, incumplimiento de deberes militares y receptación de vehículos motorizados.

Según la Fiscalía, los uniformados entregaban datos para facilitar la desaparición de autos robados, que habían sido recuperados por el Servicio, y anticipar acciones policiales.

Sustraían piezas de autos

El fiscal Felipe González dijo que también se “estableció que dichos funcionarios efectuaban sustracción de piezas de vehículos que eran hallados luego de robos”.

Es así que se llevó a cabo un operativo que terminó con la detención de los seis uniformados, junto a dos civiles, además se incautó un arma a fogueo, municiones y una escopeta calibre doce milímetros.

Los detenidos fueron formalizados Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde se fijó un plazo de investigación de seis meses, y se les decretó medidas cautelares de baja intensidad. Finalmente, los carabineros fueron dados de baja de la institución.

