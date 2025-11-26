;

¿Cómo será la Mascotatón, el evento animalista que ayudará a la Teletón 2025? Fecha y lugar

La actividad contará con concursos, premios y sorpresas pensadas para perros, gatos y sus familias.

¿Cómo será la Mascotatón, el evento animalista que ayudará a la Teletón 2025? Fecha y lugar

¿Cómo será la Mascotatón, el evento animalista que ayudará a la Teletón 2025? Fecha y lugar / Leonardo Rubilar

Este fin de semana se desarrolla la Teletón 2025, la jornada solidaria de Chile cuya meta es de 40.502.617.946 pesos. Uno de los espacios para recaudar fondos será la segunda versión de la “Mascotatón”, con César Antonio Campos, conductor de ADN Mascotas.

La “Mascotatón” 2025 se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en el Parque de la Familia, en Quinta Normal, ubicado en Costanera Sur Poniente 3201.

Al igual que el año pasado, contará con concursos, premios, sorpresas y la participación de diversas marcas que animarán la jornada con actividades pensadas para perros, gatos y sus familias.

“Será una oportunidad perfecta para compartir, aprender y celebrar el vínculo humano-animal en un entorno de alegría y solidaridad”, dice Campos.

