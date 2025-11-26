Claudio Bravo aclaró uno de los grandes mitos de su carrera. Durante años, se ha instalado el debate sobre si el exarquero chileno fue campeón de la Champions League 2014-15 con la camiseta del Barcelona.

Esto, porque el otrora portero de La Roja no disputó ni un minuto en la campaña que consagró al cuadro culé. Por ello, algunos sitios estadísticos sostienen que ese título no debería figurar en su palmarés, pese a que el nacional fue el suplente de Marc-André ter Stegen durante todo el torneo.

Sin embargo, el propio Bravo acabó con la discusión ayer martes al mostrar la medalla y el minitrofeo que la UEFA le entrega a quienes se consagran campeones del torneo de clubes más importante de Europa.

“Se lo entregan a cada jugador que sale campeón”, dijo el exguardameta en su rol de comentarista de ESPN, junto a los premios que lo acreditan como ganador de la Champions League.

“Son bonitos recuerdos, un magnífico equipo. Creo que es de los momentos más gloriosos que un jugador puede tener en su carrera”, agregó Claudio Bravo.