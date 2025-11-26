;

“Oiga, ¿me da una pichu…?”: lanzan tráiler de GTA VI ambientado en Chile con René Puente, Lucho Jara y Don Carter

@daigardo publicó un notable video que emula el segundo adelanto del videojuego de Rockstar Games.

Javier Méndez

Al más puro estilo de Grand Theft Auto: San Andreas Santiago, aquel mod que circuló por prácticamente todas las PlayStation 2 desbloqueadas, recientemente se lanzó el “tráiler” de GTA VI Chile.

En medio de la eterna espera por el ansiado juego de Rockstar Games, considerado por muchos como el proyecto más ambicioso que verá la industria, el usuario @daigardo publicó un notable registro que recrea el segundo adelanto del título.

“Me tomó harto trabajo, pero acá esta, espero les guste“, escribió el creador de contenido que usó una buena cuota de inteligencia artificial para soprender a sus 132 mil seguidores con la parodia.

Por el registro circulan emblemas nacionales como René Puente, Don Francisco, Lucho Jara y “La Mojojojo”.

“INSANO”, “Si nos podemos de acuerdo sale antes de que el GTA 6″ y “Cine”, fueron algunas de las reacciones.

El video:

¿Cuándo se lanza GTA VI?

Tras ser pospuesto por primera vez, GTA VI iba a ser lanzando en mayo de 2026 y este mes, de forma inesperada, la empresa responsable anunció una nueva fecha.

“Grand Theft Auto VI se estrenará ahora el jueves 19 de noviembre de 2026“, escribieron en un escueto comunicado que causó irritación entre los adeptos a los mundos abiertos.

“Lamentamos añadir más tiempo a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que esperáis y mereceis“, añadieron.

“Queremos agradecerte de nuevo su paciencia y apoyo. Aunque la espera es un poco más larga, estamos increíblemente emocionados de que los jugadores experimenten el extenso estado de Leonida y un regreso a la Vice City actual”, concluye el texto.

