Caso Bruma: fijan fecha de la formalización contra imputados por el choque que dejó siete pescadores muertos

El caso Bruma entrará en una fase clave el 13 de mayo de 2026, cuando el Juzgado de Garantía de Coronel realice la audiencia de formalización pedida por la Fiscalía Regional del Biobío.

Concretamente, ese día, el Ministerio Público acusará por homicidio culposo al capitán del PAM Cobra, Roberto Mancilla, y a los dos tripulantes que operaban el puente de navegación al momento del impacto con la lancha artesanal.

Según la investigación, el choque ocurrió la madrugada del 30 de marzo de 2025, a 15 kilómetros al sur de Coronel, mientras la embarcación Bruma permanecía fondeada. Tras la colisión, siete pescadores desaparecieron y luego fueron encontrados sin vida, lo que derivó en un proceso penal que lleva más de un año en desarrollo.

La Fiscalía también presentará cargos contra la empresa Blumar por su eventual responsabilidad penal como persona jurídica, un paso que amplía el alcance del caso más allá de la tripulación del PAM Cobra.

La formalización se realizará más de doce meses después del accidente que afectó a las regiones del Biobío y del Maule, y que mantiene a las familias de las víctimas a la espera de que se determinen responsabilidades en una de las tragedias marítimas más graves de los últimos años.