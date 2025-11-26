;

Caso Bruma: fijan fecha de la formalización contra imputados por el choque que dejó siete pescadores muertos

El Juzgado de Garantía de Coronel agendó para el 13 de mayo la audiencia solicitada por la Fiscalía del Biobío, que buscará formalizar al capitán y dos tripulantes del PAM Cobra.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

Agencia UNO

Agencia UNO

El caso Bruma entrará en una fase clave el 13 de mayo de 2026, cuando el Juzgado de Garantía de Coronel realice la audiencia de formalización pedida por la Fiscalía Regional del Biobío.

Revisa también:

ADN

Concretamente, ese día, el Ministerio Público acusará por homicidio culposo al capitán del PAM Cobra, Roberto Mancilla, y a los dos tripulantes que operaban el puente de navegación al momento del impacto con la lancha artesanal.

Según la investigación, el choque ocurrió la madrugada del 30 de marzo de 2025, a 15 kilómetros al sur de Coronel, mientras la embarcación Bruma permanecía fondeada. Tras la colisión, siete pescadores desaparecieron y luego fueron encontrados sin vida, lo que derivó en un proceso penal que lleva más de un año en desarrollo.

La Fiscalía también presentará cargos contra la empresa Blumar por su eventual responsabilidad penal como persona jurídica, un paso que amplía el alcance del caso más allá de la tripulación del PAM Cobra.

La formalización se realizará más de doce meses después del accidente que afectó a las regiones del Biobío y del Maule, y que mantiene a las familias de las víctimas a la espera de que se determinen responsabilidades en una de las tragedias marítimas más graves de los últimos años.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad