Festival de Viña del Mar 2026: a esta hora parte la venta de entradas y estos son los ÚNICOS requisitos para comprarlas

Revisa acá todos los detalles para la adquisición de tickets del evento musical latino más importante del mundo.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

A casi 3 meses de la nueva edición del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026, el evento musical latino más importante del mundo, ya comienza a tomar forma.

Hace unos días se conocieron los artistas que compondrán la parrilla musical del certamen, y posteriormente se informó en qué días se presentaría cada uno.

Mon Laferte, Gloria Estefan, NMIXX, Juanes, Pablo Chill-E, entre otros, son parte de los shows musicales que estarán en el escenario de Viña 2026.

Festival de Viña del Mar 2026: ¿A qué hora parte la venta de entradas?

Este miércoles 26 de noviembre partirá la preventa de entradas exclusiva para clientes de Banco Santander y Entel.

El proceso iniciará a contar de las 11:00 horas, donde los usuarios podrán adquirir hasta 4 tickets por persona.

Para acceder a la venta de entradas, deben estar registrados previamente en Punto Ticket.

Mientras que la venta general iniciará este viernes 28 de noviembre a las 11:30 horas.

Finalmente, los precios de los tickets oscilan entre los $54.000 y los 312.000, lo que va variando según la ubicación.

