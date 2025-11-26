Festival de Viña del Mar 2026: a esta hora parte la venta de entradas y estos son los ÚNICOS requisitos para comprarlas

A casi 3 meses de la nueva edición del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026, el evento musical latino más importante del mundo, ya comienza a tomar forma.

Hace unos días se conocieron los artistas que compondrán la parrilla musical del certamen, y posteriormente se informó en qué días se presentaría cada uno.

Mon Laferte, Gloria Estefan, NMIXX, Juanes, Pablo Chill-E, entre otros, son parte de los shows musicales que estarán en el escenario de Viña 2026.

Festival de Viña del Mar 2026: ¿A qué hora parte la venta de entradas?

Este miércoles 26 de noviembre partirá la preventa de entradas exclusiva para clientes de Banco Santander y Entel.

El proceso iniciará a contar de las 11:00 horas, donde los usuarios podrán adquirir hasta 4 tickets por persona.

Para acceder a la venta de entradas, deben estar registrados previamente en Punto Ticket.

Mientras que la venta general iniciará este viernes 28 de noviembre a las 11:30 horas.

Finalmente, los precios de los tickets oscilan entre los $54.000 y los 312.000, lo que va variando según la ubicación.