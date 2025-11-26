Impactante video del caso Cruz-Coke: así fueron los últimos minutos antes del brutal triple asesinato en La Reina

Un nuevo antecedente volvió a estremecer al país en el marco del triple homicidio ocurrido en La Reina, donde fueron asesinados el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos de 17 años.

Un registro difundido este miércoles mostró los últimos minutos en que las víctimas fueron vistas con vida, apenas una hora antes del crimen que conmocionó a Chile.

El video, dado a conocer por el programa Tu Día, muestra a Eduardo y uno de sus hijos caminando tranquilamente por una calle del sector, a las 14:33 horas del día del ataque.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, el asesinato se habría producido entre las 15:00 y las 15:30, lo que convierte estas imágenes en uno de los registros más cercanos al momento del homicidio.

La aparición del material audiovisual coincidió con la primera presencia pública de Carolina Grellet, exesposa del fotógrafo y madre de los dos jóvenes asesinados.

Según el citado medio, la mujer llegó durante la mañana hasta el Servicio Médico Legal para iniciar el proceso de entrega del cuerpo de Cruz-Coke, pero optó por no entregar declaraciones a la prensa. De acuerdo quienes estuvieron en el lugar, su presencia se limitó a coordinar los últimos detalles administrativos, en medio de un ambiente de profundo silencio y resguardo familiar.

El cuerpo del destacado fotógrafo fue entregado pasado el mediodía y trasladado inmediatamente al Parque del Recuerdo, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para despedirlo.

A más de un mes del crimen, la conmoción sigue intacta y el caso continúa generando amplio interés público, mientras el Ministerio Público avanza en esclarecer los últimos pasos de las víctimas y la responsabilidad de los implicados.