Aforo confirmado: duelo clave entre Cobresal y Colo Colo se jugará con hinchas visitantes en El Salvador / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Cobresal y Colo Colo se verán las caras este viernes por la penúltima fecha del Campeonato Nacional. A dos días del partido, el cual se jugará en el Estadio El Cobre de El Salvador, se confirmó que habrá venta de entradas para el público visitante.

Según pudo conocer ADN Deportes, el encuentro se disputará con un aforo de 3.000 personas y se autorizaron 1.500 boletos para los fanáticos del “Cacique”.

Sin embargo, por decisión de las autoridades, solo los hinchas locales podrán ingresar al recinto con elementos de animación.

Duelo clave por un cupo para la Copa Sudamericana

Este partido entre Cobresal y Colo Colo es clave para ambos elencos, ya que actualmente se encuentran disputando el último cupo a la Copa Sudamericana.

El cuadro albo marcha en el séptimo puesto con 44 puntos y elenco minero tiene las mismas unidades, pero por la diferencia de gol se ubica en el octavo lugar.