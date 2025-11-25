Tras pedir ayuda levantando su polera: dos pescadores sobreviven a naufragio en Caldera que dejó a un desaparecido
El accidente ocurrió en el sector de Punta Totoralillo, donde la lancha se encontraba en zona de pesca del recurso de la jibia.
Dos pescadores fueron rescatados luego de que la embarcación en la que iban a bordo naufragara en la comuna de Caldera, región de Atacama, dejando a un tercer involucrado extraviado.
Según la información preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde de domingo en el sector de Punta Totoralillo, cuando la lancha se encontraba en zona de pesca del recurso de la jibia con tres pescadores.
Fue en ese momento en que –por causas que se investigan– se habría volcado en el lugar. Cabe destacar que la embarcación se mantenía sin zarpe vigente y sus tripulantes son oriundos de San Antonio, consignó El Zorro Nortino.
Un tripulante desaparecido
Los voluntarios del grupo Gersa de Bomberos llegó a la zona y rescató a uno de los tripulantes que estaba sobre una roca pidiendo ayuda y levantando su polera. En tanto, otro fue rescatado por una lancha de servicio.
“Una tercera persona aún se encuentra desaparecida. Hemos estado desplegados desde el primer momento, junto al apoyo de los distintos organismos de emergencias“, dijo Camilo Cifuentes, capitán de Puerto de Caldera.
