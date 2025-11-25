El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Accidente de tránsito en San Felipe deja 3 personas muertas y una en condición de gravedad

En horas de la mañana de este martes, un grave accidente se registró en el sector de la Ruta 60-CH, en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso, donde 3 personas perdieron la vida.

Según primeras informaciones, el hecho ocurrió a la altura del puente Las Tinajas, donde, por causas que se investigan, dos vehículos menores colisionaron frontalmente.

Personal del SAMU y de Bomberos se encuentran trabajando en el lugar, sin embargo, se confirmó el deceso de tres personas, dos de los cuales son de nacionalidad argentina, y uno es chileno. En tanto, una cuarta persona se encuentra grave.

El tránsito está completamente suspendido por la Ruta 60-CH, hacia la Ruta 5 Norte, debido a las labores en el lugar.