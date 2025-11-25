;

Cómo conseguir entradas gratis para la Teletón 2025: dónde descargar, cuántas son por persona y bloques disponibles

El evento se llevará a cabo este viernes y sábado. Gran parte del espectáculo tendrá lugar en el Teatro Teletón, mientras que el cierre volverá a realizarse en el Estadio Nacional, en Ñuñoa.

Javier Méndez

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará la Teletón 2025 en Chile, la clásica cruzada solidaria que se extiende durante 27 horas con una transmisión televisiva ininterrumpida.

En ese contexto, uno de los aspectos que más llama la atención son las entradas grauitas que se reparten para que el públio diga presente en los diversos bloques del espacio que comienza a las 22:00 horas.

Desde el mediodía de este martes 25 de noviembre los tickets se pueden obtener a través del sistema PuntoTicket (pinchando aquí). Se trata del único medio oficial para descargar los boletos al show.

En la plataforma se disponen entradas para el Teatro Teletón y para el clásico cierre en el Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa.

PuntoTicket entregará un máximo de dos e-tickets por persona, y cada e-ticket es válido para el ingreso de una persona. No es necesario ser paciente o persona usuaria de Teletón.

Todos los bloques de la Teletón 2025 en Chile

  • Bloque 1 – La Obertura: viernes, de 22:00 a 02:00 horas.
  • Bloque 2 – Trasnoche: sábado, de 02:00 a 08:00 horas.
  • Bloque 3 – Mañana Familiar: sábado, de 08:00 a 13:30 horas.
  • Bloque 4 – Sábado por la Tarde: sábado, de 14:00 a 17:00 horas.
  • Bloque 5 – Cierre Teatro Teletón: sábado, de 17:00 a 21:00 horas.
  • Gran cierre en el Estadio Nacional: sábado, desde las 22:00 horas.

