Sueldo pretendido en Chile sube por segundo mes consecutivo pero crece la brecha de género: hombres piden 2% más y mujeres 2% menos

En octubre de 2025, el salario pretendido promedio por los trabajadores chilenos fue de $1.129.992, marcando un aumento del 0,4% respecto al mes anterior y consolidando así una tendencia al alza en los dos meses consecutivos más recientes. Esto, según el último Índice del Mercado Laboral de Laborum.

Diego Tala, director de Laborum.com en Jobint, explicó que este incremento en la renta solicitada va acompañado de un preocupante ensanchamiento en la brecha salarial de género.

“Mientras las pretensiones salariales de los hombres crecieron 2%, las de las mujeres disminuyeron 2%, alcanzando una brecha del 11,2% a favor de los hombres”, detalló.

En números concretos, los hombres demandaron un promedio de $1.183.700, mientras que las mujeres solicitaron $1.064.112, lo que implica una diferencia cercana a los $120 mil.

El comportamiento del salario pretendido también varía según la edad. En el segmento de menores de 30 años, la renta promedio aumentó un 2%, situándose en $938.424, con una mayor participación femenina que representa el 52,1% de las postulaciones en esta categoría.

Por otro lado, quienes tienen entre 30 y 45 años solicitaron $1.220.328 en promedio, con una ligera disminución del 0,2%, y donde predominan los hombres con un 54,2%.

Finalmente, el grupo mayor a 45 años evidenció un incremento del 1,2%, con una remuneración solicitada promedio de $1.430.851 y donde los hombres constituyen un 58,1% de las postulaciones.

Ampliar

En cuanto a los puestos con mayores expectativas salariales, para los -30 años destaca Ingeniería en Alimentos con una renta pretendida de $1.575.000, mientras que los cargos en Gastronomía reciben las solicitudes salariales más bajas, con $500.000.

En el rango de 30 a 45 años, el puesto mejor remunerado es E-Commerce con un salario requerido de $2.500.000, y el más bajo corresponde a cargos de Caja con $550.000.

Finalmente, para mayores de 45 años, Arquitectura lidera con una pretensión de $3.000.000, y Multimedia figura como el puesto con menor rango salarial solicitado, con $575.000.

Sobre la dinámica del mercado laboral, las áreas que concentran la mayor parte de las ofertas laborales son Ventas (15,9%), Comercial (9,3%), y Logística (4,1%), mientras que en cuanto a las postulaciones lideran también Ventas con un 17,7%, seguidas de Administración (6,9%) y Atención al Cliente (6,1%).

Estos datos reflejan no solo la evolución en las expectativas salariales de los chilenos, sino también las desigualdades persistentes en el mercado laboral, especialmente en cuanto a brechas de género y diferencias por edad, que se mantienen como desafíos pendientes para lograr una mayor equidad.