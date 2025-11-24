¿Por qué Telefónica todavía no puede salir de Chile? Su emblemática torre es uno de los factores

17 de Junio de 2022 / PROVIDENCIA La Torre telefónica perteneciente a la empresa Movistar refuerza su fachada para la próxima reapertura, el edificio fue dañado durante la protestas del estallido Social FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

Telefónica Chile está a la venta, pero pese a que ha recibido ofertas de otras empresas, como una de Entel y América Móvil y otra de WOM, el trato aún no se ha cerrado. El mandato estipulaba cerrar el acuerdo este año, pero el plazo parece que no se cumplirá.

Según informa el Diario Financiero, los factores que impiden su venta son múltiples:

¿Qué pasa con Onnet? La empresa estaría ofreciendo el paquete completo, incluyendo su participación -de un 40%- en Onnet, el negocio de fibra que tiene en conjunto con KKR. De acuerdo al DF, expertos señalan que sería más conveniente para la firma separar este negocio de la venta de los otros activos para lograr una salida rápida del país.

Revisa también: Telefónica confirma su salida definitiva de Chile en un plan de retirada en Hispanoamérica

El edificio corporativo: la venta de la propiedad de Plaza Baquedano también forma parte del paquete, pero las ofertas no serían tan atractivas para lo que espera la empresa de capitales españoles.

El peso de los números: este 2025 no ha sido un buen año para Telefónica Chile, lo que lo hace menos atractivo. Hasta septiembre, la compañía reportó una pérdida acumulada por más de $ 119 mil millones, un 33% más abultada que a la misma fecha del año anterior.