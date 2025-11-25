Durante este martes, en ADN Hoy, conversamos con la politóloga Sandra Borda, académica de la Universidad de los Andes de Colombia, para analizar el complejo escenario diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que la Casa Blanca designara a Nicolás Maduro como líder de una organización terrorista.

En la entrevista, profundizó en las implicancias de esta decisión, el creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, los eventuales contactos directos entre Donald Trump y Maduro, y el ambiente interno en Venezuela.

Washington acusa al gobierno venezolano de estar detrás de “violencia terrorista en el hemisferio” y, en paralelo, ha incrementado su presencia militar en la zona con vuelos de bombarderos, aeronaves de vigilancia y el arribo del mayor portaaviones de su flota. Según la analista, estas señales apuntan a ampliar el margen de acción militar sin necesidad de autorizaciones adicionales dentro de Estados Unidos.

“La sensación del gobierno estadounidense es que las herramientas militares y el espacio legal para usarlas se amplían cuando se presenta la ofensiva en Venezuela como parte de la lucha contra el terrorismo”, explicó Borda, apuntando a que esta figura permite operar sin permiso del Congreso ni aval judicial.

A esto se suma la revelación del portal Axios, que asegura que existen planes preliminares para una eventual conversación directa entre Trump y Maduro, aunque sin fecha definida hasta ahora. En medio de esas señales cruzadas, el propio Maduro exhibió cartas de cumpleaños enviadas por Vladimir Putin, Xi Jinping y otros líderes, insistiendo en que Venezuela cuenta con respaldo internacional.

La CIA y Venezuela

Adicionalmente, Fox News informó que Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de territorio venezolano. Consultada por el alcance real de esa decisión, Borda advirtió que se trata de una señal más de presión política y militar.

“Estados Unidos quiere dejar claro que está dispuesto a utilizar la fuerza si lo considera necesario, pero todavía no ha tomado esa decisión”, señaló la politóloga, enfatizando que los sobrevuelos y la presencia naval apuntan a un mensaje disuasivo.

Otro punto en discusión es el argumento norteamericano de que el régimen venezolano estaría detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, particularmente del cartel de los soles. Sin embargo, Borda subrayó que dicho fundamento no coincide con la evidencia conocida.

“Si Estados Unidos estuviera realmente preocupado por el tráfico de drogas, debería empezar por México o por la ruta del Pacífico, que hoy es mucho más utilizada que el Caribe”, indicó, señalando que el discurso antidrogas opera como justificación política.

No hay capacidad

Finalmente, sobre el efecto que esta escalada puede tener para Trump dentro de Estados Unidos y para la región, Borda advirtió que existe un debate abierto, pero sin capacidad real de frenar el curso que ha tomado la Casa Blanca.

“Ni los demócratas ni los gobiernos latinoamericanos han logrado articular una respuesta que limite el comportamiento estadounidense. El espacio para actuar es hoy inmenso”, concluyó.