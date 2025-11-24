Durante este lunes, en ADN Hoy, conversamos con el exministro de la Corte Suprema, Milton Juica, quien analizó el complejo momento que enfrenta el Poder Judicial tras una serie de irregularidades que han salido a la luz durante este año.

En la entrevista, abordó los casos que involucran manipulación de nombramientos, filtración de causas y pagos indebidos a jueces y funcionarios, y proyectó qué efectos pueden tener estas situaciones en la confianza pública en la justicia.

Consultado sobre si este ha sido uno de los peores años que ha enfrentado la justicia, Juica no dudó. “Absolutamente sí. Nunca me había tocado presenciar una situación tan delicada en tan poco tiempo, y con varios asuntos que involucran a varios ministros. (…) En este momento la situación es tremendamente delicada, porque está en tela de juicio la posibilidad de que la gente acceda a una justicia justa”, señaló.

“Yo tengo una fe enorme en los jueces de la República, principalmente en los de primera instancia y en las Cortes de Apelaciones. (…) El tema de fondo hoy está en la poca credibilidad que representa la Corte Suprema; eso es lo más delicado”, dijo.

Consultado por las declaraciones de la candidata oficialista Jeannette Jara, quien aseguró que en Chile existe una “justicia VIP”, Juica sostuvo que no comparte ese diagnóstico.

“En términos generales no es así. No creo que haya justicia de primera y segunda clase , pero sí con irregularidades manifiestas pueden presentarse casos de desigualdad. (…) Nuestro país está entre los más altos de la región en igualdad y honorabilidad judicial”, afirmó.

Críticas al nuevo Código de Ética

Otro de los puntos abordados fue el recién aprobado Código de Ética del Poder Judicial. Para Juica, esta medida no es un aporte real. “Me parece un mecanismo para aplacar el impacto de las conductas de sus propios miembros. Para que un código funcione, los jueces deben respetar las normas internas”, sostuvo.