Senado vota este martes acusación constitucional contra exministro Diego Pardow por error en cuentas de luz

Para este martes, desde las 10.00 horas, el Senado tiene programado revisar y votar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco de la controversia por los sobrecobros en las cuentas de la luz .

La instancia se da luego de que el pasado miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados declarara admisible el libelo con 80 votos a favor y 39 en contra, por lo que avanzó a la Cámara Alta.

En la jornada de hoy, los diputados Jaime Mulet (FRVS), Carla Morales (RN) y Sergio Bobadilla (UDI) serán los encargados de presentar el contenido del documento. Luego, seguirán las exposiciones del equipo acusador y de la defensa de Diego Pardow.

Recordar que la acusación constitucional se presentó debido a una “actuación absolutamente negligente y deficiente” por el error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas. De prosperar, el exministro estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.