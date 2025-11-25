Senado vota este martes acusación constitucional contra exministro Diego Pardow por error en cuentas de luz
La sesión se da luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el libelo con 80 votos a favor y 39 en contra.
Para este martes, desde las 10.00 horas, el Senado tiene programado revisar y votar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco de la controversia por los sobrecobros en las cuentas de la luz.
La instancia se da luego de que el pasado miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados declarara admisible el libelo con 80 votos a favor y 39 en contra, por lo que avanzó a la Cámara Alta.
En la jornada de hoy, los diputados Jaime Mulet (FRVS), Carla Morales (RN) y Sergio Bobadilla (UDI) serán los encargados de presentar el contenido del documento. Luego, seguirán las exposiciones del equipo acusador y de la defensa de Diego Pardow.
Recordar que la acusación constitucional se presentó debido a una “actuación absolutamente negligente y deficiente” por el error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas. De prosperar, el exministro estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
