“Me llevo las críticas con humildad”: Pardow rompe en llanto tras rechazo a acusación constitucional en su contra

El exministro evitó quedar cinco años fuera de la función pública y afirmó que el proceso demostró que las imputaciones eran infundadas.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El Senado rechazó este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco del denominado “caso cuentas de la luz”.

Con esta votación —que incluyó un empate a 21 votos en uno de los capítulos, insuficiente para aprobar el libelo— el exsecretario de Estado evitó quedar inhabilitado de ejercer cargos públicos durante cinco años, la sanción más grave que arriesgaba.

ADN

Agencia Uno / Oscar Guerra

Tras conocerse el resultado, Pardow entregó una extensa reflexión política e institucional, subrayando que el proceso permitió desmontar imputaciones “basadas en hechos falsos”.

“Un número importante de senadores, tanto de gobierno como de oposición, compartieron que la acusación constitucional no puede transformarse en un voto de confianza parlamentario. Debe tener causales jurídicas específicas, y en este caso no procedían”, afirmó.

Sin embargo, recalcó que el rechazo no implica desconocer las críticas que surgieron durante el debate. “Hay críticas políticas legítimas que, como ciudadano, me llevo con humildad. Entiendo que el gobierno también está implementando medidas para remediar los errores y sus consecuencias materiales”, señaló.

En un tono más personal, y entre lágrimas, Pardow destacó el valor institucional del proceso, comparando su experiencia con la de su padre, exacadémico de la Universidad de Chile exonerado durante la dictadura. Recordó que la única consecuencia concreta que habría tenido la acusación era impedirle ejercer como docente en la misma casa de estudios.

El exministro llamó a valorar los espacios democráticos en medio de un clima electoral polarizado. “Muchas veces prima el construir odio, el hacer trincheras. Instituciones como las que hoy hemos visto en funcionamiento nos invitan a lo contrario, a tratar de pensar de manera más reflexiva sobre lo que estamos haciendo y en ese sentido valoro la votación de hoy”, dijo.

La ofensiva contra Pardow se suma a las ocho acusaciones constitucionales contra un ministro impulsadas por la oposición durante el gobierno del Presidente Boric, ninguna de las cuales ha prosperado.

