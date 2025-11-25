En la edición de Los Tenores de este martes 25 de noviembre, nuestros panelistas tuvieron un programa en terreno desde el Claro Arena, donde se está realizando el GO Latam Summit 2025.

Leo Burgueño, Danilo Díaz, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas conversaron con Francisco Lorenzo, gerente de marca de River Plate; con Álvaro Alonso, gerente general de Peñarol; y con Quentin Paquelier, Chief Marketing Officer del América de México.

Además, escucharon la palabra de Lucas Cepeda en conferencia de prensa y supieron de los problemas que está teniendo Cobresal para programar el duelo ante Colo Colo de este viernes.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 25 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.