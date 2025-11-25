Es una de las figuras de la UC, queda libre en diciembre y aún no define su futuro: “Lo más sano es...”

Universidad Católica sigue firme en su lucha de asegurar el “Chile 2″ para volver a la Copa Libertadores. Este sábado, el elenco cruzado visitará a Huachipato por la penúltima fecha del Campeonato Nacional y un triunfo podría dejar prácticamente sellada su clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

En la antesala del duelo en Talcahuano, el defensor del cuadro precordillerano, Branco Ampuero, habló en conferencia de prensa y valoró el gran segundo semestre que ha tenido el equipo de Daniel Garnero para acercarse a dicho objetivo.

“Depende absolutamente de nosotros. Si bien estos últimos años hemos clasificado a copas, no hemos podido cerrar la llave para meternos en fase de grupos, entonces por supuesto que estar en estas situaciones es muy agradable para nosotros", declaró.

En esa línea, el zaguero central indicó que “estamos disfrutando más allá de las dos fechas o del lugar que estamos en la tabla. La mayor satisfacción que podemos tener es que este segundo semestre ha sido muy bueno para nosotros en lo grupal, en el juego, en volver al Claro Arena. La verdad es que ha sido muy beneficioso y es lo que nos permite estar hoy día luchando por un Chile 2″.

“Matemáticamente nosotros tenemos la primera opción, pero hay partidos por jugar todavía. Nos enfocamos solamente en el sábado al mediodía. Va a ser un rival difícil, una cancha que me ha tocado ver los partidos y está en muy buen estado. Esperemos que vaya mucha gente ese día y podamos cerrar un triunfo allá“, agregó.

Branco Ampuero y su futuro en la UC

Por otro lado, el defensa de 32 años abordó las dudas sobre su renovación y señaló que “lo más sano es que una vez que termine el torneo, nos sentemos a conversar y veamos qué quiere el club y qué quiero yo”.

“Aventurarse ahora a dar una explicación más grande no tiene sentido. Mi contrato termina el 31 de diciembre, quedan dos partidos. Seguramente después de Calera, independiente de los resultados, nos vamos a sentar a conversar y veremos qué es lo mejor para ambas partes”, complementó.

Además, analizó su rendimiento personal en esta temporada. “De los últimos tres torneos que he disputado, debo estar bordeando el 90% de los partidos jugados. Eso para un futbolista siempre es importante, tener continuidad. Con respecto a mi rendimiento, yo soy súper crítico en ese sentido", afirmó.

“Siempre busco ser un jugador confiable, tanto para el cuerpo técnico de turno como para mis compañeros. Creo que para un defensor central tiene que ser su primera cualidad y mantenerse en un nivel acorde al rendimiento. Hay un montón de matices, pero lo más relevante para mí es que he tenido un año bueno, un año sano físicamente y eso me deja muy contento", sentenció.