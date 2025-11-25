;

Es una de las figuras de la UC, queda libre en diciembre y aún no define su futuro: “Lo más sano es...”

El defensor de los cruzados, Branco Ampuero, abordó las dudas sobre su continuidad en la previa del duelo ante Huachipato.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad Católica sigue firme en su lucha de asegurar el “Chile 2″ para volver a la Copa Libertadores. Este sábado, el elenco cruzado visitará a Huachipato por la penúltima fecha del Campeonato Nacional y un triunfo podría dejar prácticamente sellada su clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

En la antesala del duelo en Talcahuano, el defensor del cuadro precordillerano, Branco Ampuero, habló en conferencia de prensa y valoró el gran segundo semestre que ha tenido el equipo de Daniel Garnero para acercarse a dicho objetivo.

Revisa también:

ADN

“Depende absolutamente de nosotros. Si bien estos últimos años hemos clasificado a copas, no hemos podido cerrar la llave para meternos en fase de grupos, entonces por supuesto que estar en estas situaciones es muy agradable para nosotros", declaró.

En esa línea, el zaguero central indicó que “estamos disfrutando más allá de las dos fechas o del lugar que estamos en la tabla. La mayor satisfacción que podemos tener es que este segundo semestre ha sido muy bueno para nosotros en lo grupal, en el juego, en volver al Claro Arena. La verdad es que ha sido muy beneficioso y es lo que nos permite estar hoy día luchando por un Chile 2″.

“Matemáticamente nosotros tenemos la primera opción, pero hay partidos por jugar todavía. Nos enfocamos solamente en el sábado al mediodía. Va a ser un rival difícil, una cancha que me ha tocado ver los partidos y está en muy buen estado. Esperemos que vaya mucha gente ese día y podamos cerrar un triunfo allá“, agregó.

Branco Ampuero y su futuro en la UC

Por otro lado, el defensa de 32 años abordó las dudas sobre su renovación y señaló que “lo más sano es que una vez que termine el torneo, nos sentemos a conversar y veamos qué quiere el club y qué quiero yo”.

“Aventurarse ahora a dar una explicación más grande no tiene sentido. Mi contrato termina el 31 de diciembre, quedan dos partidos. Seguramente después de Calera, independiente de los resultados, nos vamos a sentar a conversar y veremos qué es lo mejor para ambas partes”, complementó.

Además, analizó su rendimiento personal en esta temporada. “De los últimos tres torneos que he disputado, debo estar bordeando el 90% de los partidos jugados. Eso para un futbolista siempre es importante, tener continuidad. Con respecto a mi rendimiento, yo soy súper crítico en ese sentido", afirmó.

“Siempre busco ser un jugador confiable, tanto para el cuerpo técnico de turno como para mis compañeros. Creo que para un defensor central tiene que ser su primera cualidad y mantenerse en un nivel acorde al rendimiento. Hay un montón de matices, pero lo más relevante para mí es que he tenido un año bueno, un año sano físicamente y eso me deja muy contento", sentenció.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad