En Hay que decirlo, Luis Jara se refirió a las declaraciones de Eli de Caso, quien días atrás recordó tensos episodios ocurridos cuando ambos compartieron pantalla en el matinal El Show de la Mañana de Canal 13.

La comunicadora había revelado en Plan Perfecto que todo comenzó cuando el cantante la invitó a sumarse al espacio. Sin embargo, según su versión, la relación laboral se deterioró rápidamente.

“Después Lucho se portó mal, se portó mal porque él se sintió dueño del programa, sintió que él era el protagonista y líder absoluto, y la Karla y yo sobrábamos. Entonces él hizo una serie de situaciones dentro del canal y finalmente terminamos la Karlita y yo fuera del programa”, afirmó.

Eli agregó que “duramos un solo año las dos y él no quiso compartir el programa con nosotras. Esto lo viví yo con la Karla, y lo conversé con la Karla muchas veces. La Karla se fue a Buenos Aires, yo me quedé sin pega, y fue duro para mí, porque me sentí utilizada”.

Incluso relató un diálogo directo con el artista: “Lo hablé con él en su momento en el camarín, antes de que yo me fuera. Le dije que eso no se hacía, que eso lo hacía una persona que era una mala persona, lo que él había hecho. Él me lo negó”.

Consultado por el equipo de Hay que decirlo sobre qué tenía que decir al respecto, Luis Jara respondió: “Nada (...) Mi vida corre a una velocidad hermosa, no me detengo en nada que no me haga feliz. Y lo que me hace feliz es el hoy, y ese momento para mí es fundamental y maravilloso”. Finalmente, descartó cualquier conversación pendiente: “Tengo una vida maravillosa y lo que pasó, pasó”.