En Hay que decirlo, Pamela Díaz entregó una potente reflexión sobre el caso de Alexander Israel, conocido como el “hijo oculto” de Mauricio Israel, tras su aparición en Primer Plano. La animadora abordó la forma en que se expuso al joven.

“Yo siento que hoy día, que estoy en un momento de mi vida, que estoy mucho más madura, más responsable, estoy al mando de un programa (...) Ayer vi un chico, de 25 años, yo soy mamá, un chico que expuso que no tiene mamá ni papá presente. Expuso sus problemas que tiene de salud mental”, comenzó señalando.

“En ese momento yo vi un chiquillo supernervioso, que estaba muy atorado acá, que no podía hablar, supervulnerable a la hora de decir... Entonces aquí la responsabilidad, el 50% es de él, porque es un adulto, y el 50% es de un canal”, añadió.

Luego, agregó: “En el momento que está pidiendo casi atención de su papá, ¿qué es lo que pasa? Sale Mauricio Israel, ni siquiera lo pesca, ni siquiera lo habla. Entonces, al final, todo formó una situación, que queda él sentado mucho más triste que antes, mucho más vulnerable que antes, mucho más expuesto, que la gente hoy día es supercrítica”.

La conductora también analizó: “Yo vi la entrevista, y yo sentí que era un cabro sumamente triste. Y es muy difícil como animador tratar de apoyarlo, porque tú también quieres que cuente cosas, porque es un morbo tremendo. Por algo todos estábamos viendo la entrevista y a todos nos gusta el tema”.

“Pero yo sentí, que si yo también tengo hijos, y Julio también tiene hijos, y todos hemos tenido algún tema con nuestros hijos, entonces me parece que un momento, cuando tú estás sentado animando y ves esta situación, y yo lo veo que se está atorando, es porque lo está pasando pésimo”, complementó.

Finalmente, concluyó: “Yo lo veo no solo como animadora, sino como mamá también (...) Yo encuentro que es un tema que creo que deberíamos poner un poquito más de ojo, tanto los canales como nosotros también quienes estamos haciendo televisión”.