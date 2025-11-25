Tras varios días de silencio, que incluso generaron preocupación por modificaciones en sus perfiles de redes sociales, Evelyn Matthei reapareció luego de su derrota electoral en las presidenciales.

La exalcaldesa de Providencia publicó un video en el cual señaló que “se acabó la campaña y la vida sigue, pero he recibido una avalancha de cariño, no puedo creerlo".

“Muchos WhatsApp, flores, miren estas flores maravillosas que recibí. He recibido libros, he recibido chocolate, he recibido de todo", prosiguió.

“Voy a ir contestando todo lo que he recibido, pero me voy a demorar, porque de verdad es mucho, así que he querido hacer este video para agradecerles a todos”, afirmó.

Finalmente, Matthei indicó que “los quiero mucho, pero la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a ir contando”.