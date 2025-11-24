;

¿Mon Laferte y Yandel el mismo día? Revelan parrilla de cada noche del Festival de Viña 2026

La cita se realizará entre el 22 y el 27 de febrero en la Quinta Vergara.

Nelson Quiroz

Festival de Viña del Mar

Festival de Viña del Mar / Leonardo Rubilar

El Festival de Viña del Mar 2026 dio este sábado uno de los anuncios más esperados por el público: la primera gran lista de artistas que estarán en la 65ª versión del certamen.

La cita, que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero en la Quinta Vergara, promete una de sus ediciones más variadas, combinando figuras consagradas, pop global, música urbana, balada latina y K-pop.

El anuncio fue realizado en un programa especial de Mega, donde José Antonio Neme, junto a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, reveló oficialmente a los primeros nombres.

ADN

Agencia UNO

La organización destacó que Viña 2026 buscará equilibrar tradición e innovación, apelando tanto al público histórico del festival como a las nuevas generaciones. Esto se refleja en la mezcla de géneros: desde leyendas de la música latina hasta fenómenos digitales y debutantes que prometen conquistar a la Quinta Vergara.

ADN

El cartel por día

En esa línea, este lunes se dio a conocer una información clave: la distribución por día del Festival de Viña 2026.

El domingo 22 abrirá Gloria Estefan, marcando un regreso histórico al escenario viñamarino. El lunes 23 será turno de los británicos Pet Shop Boys; el martes 24 llegará el dúo mexicano Jesse & Joy; y el miércoles 25 es de Juanes.

En tanto, Mon Laferte abrirá el jueves 26 estará y el argentino Paulo Londra el viernes 27 junto al rapero chileno Pablo Chill-E.

