Exintegrante de “Rojo” es atendido de urgencia en el extranjero: fue operado tras sufrir fuertes dolores

El cantante chileno Mario Guerrero, recordado por su paso en el programa Rojo, vivió un complejo momento de salud mientras se encontraba en Estados Unidos.

Desde Miami, el artista relató el inesperado episodio que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis, situación que lo obligó a cancelar un concierto en Talcahuano y retrasar su regreso a Chile.

“Aquí estoy, con menos dolor”, fueron sus primeras palabras en conversación telefónica con LUN. “Fue el domingo (15) en la noche que empezó el dolor. Un dolor que Uf, me acuerdo y me da algo... Yo no quise escuchar mi cuerpo, pensaba que era simplemente algo que me hizo mal (al estómago). El lunes siguiente seguía pensando lo mismo, partí a la farmacia a comprar lo que pude”, agregó.

Luego, el cantante añadió: “El martes ya tenía que regresar, tenía un show en Talcahuano (el viernes 21), pero no resistí más y me fui a urgencias. Imagínate, tenía el vuelo a las 19:00 horas ese martes y llegué a Urgencias a las 14:00. Allí el doctor me dijo: ‘usted tiene apendicitis y no se mueve de acá’. Menos mal, imagínate, me voy en avión con ese dolor que ya era intenso”.

Sobre la cirugía, comentó: “Me dieron el alta el mismo día de la operación, que fue a las 7 de la mañana. Como a las 5 de la tarde me revisaron las heridas, me preguntaron cómo me sentía y me dieron el alta, con todos los cuidados necesarios, que tenía que acostarme”.

Finalmente, Mario Guerrero reflexionó sobre lo ocurrido: “Para mí esto es una lata, me cargan los hospitales. Ahora pienso que fue bueno que me pasara ahora y no en el verano, que es una época fuerte de trabajo para los artistas en Chile. Soy muy creyente y todo pasa por una razón que uno no ve en el momento”.