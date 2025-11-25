;

Exintegrante de “Rojo” es atendido de urgencia en el extranjero: fue operado tras sufrir fuertes dolores

El cantante tenía justo un vuelo a Chile al momento que aparecieron los intensos malestares.

Alejandro Basulto

Exintegrante de “Rojo” es atendido de urgencia en el extranjero: fue operado tras sufrir fuertes dolores

El cantante chileno Mario Guerrero, recordado por su paso en el programa Rojo, vivió un complejo momento de salud mientras se encontraba en Estados Unidos.

Desde Miami, el artista relató el inesperado episodio que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis, situación que lo obligó a cancelar un concierto en Talcahuano y retrasar su regreso a Chile.

Aquí estoy, con menos dolor”, fueron sus primeras palabras en conversación telefónica con LUN. “Fue el domingo (15) en la noche que empezó el dolor. Un dolor que Uf, me acuerdo y me da algo... Yo no quise escuchar mi cuerpo, pensaba que era simplemente algo que me hizo mal (al estómago). El lunes siguiente seguía pensando lo mismo, partí a la farmacia a comprar lo que pude”, agregó.

Revisa también:

ADN

Luego, el cantante añadió: “El martes ya tenía que regresar, tenía un show en Talcahuano (el viernes 21), pero no resistí más y me fui a urgencias. Imagínate, tenía el vuelo a las 19:00 horas ese martes y llegué a Urgencias a las 14:00. Allí el doctor me dijo: ‘usted tiene apendicitis y no se mueve de acá’. Menos mal, imagínate, me voy en avión con ese dolor que ya era intenso”.

Sobre la cirugía, comentó: “Me dieron el alta el mismo día de la operación, que fue a las 7 de la mañana. Como a las 5 de la tarde me revisaron las heridas, me preguntaron cómo me sentía y me dieron el alta, con todos los cuidados necesarios, que tenía que acostarme”.

Finalmente, Mario Guerrero reflexionó sobre lo ocurrido: “Para mí esto es una lata, me cargan los hospitales. Ahora pienso que fue bueno que me pasara ahora y no en el verano, que es una época fuerte de trabajo para los artistas en Chile. Soy muy creyente y todo pasa por una razón que uno no ve en el momento”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad