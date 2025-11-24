Estas con las 100 mejores películas de comedias en la historia del cine, según Variety

A lo largo de la historia del cine han surgido un sinfín de historias que han buscado dejar un mensaje, transmitir una idea o simplemente entretener al público, cada una con diferente nivel de éxito.

Entre los diversos géneros y subgéneros existentes, hoy en día dominan los superhéroes, el terror siempre pisa fuerte y el romanticismo no puede faltar, pero sin duda alguna que la comedia es de lo más fuerte y que nunca pasa de moda.

Bajo este contexto podemos destacar varios actores, directores, tramas, propuestas que han podido inmortalizar icónicas películas en diferentes épocas.

Bajo este escenario, la prestigiosa revista Variety elaboró un listado con las 100 mejores películas de comedia de todos los tiempos.

En el listado figuran clásicos imprescindibles, obras contemporáneas y cintas que han marcado un precedente en el género.

Aquí te dejamos el Top 15 del ranking, marcado por un claro dominio de las producciones realizadas el siglo pasado.

Top 15 mejores películas de comedia según Variety

15. Playtime (1967) Dirección: Jacques TatiProtagonistas: Jacques Tati, Barbara Warwick

Dirección: Jacques TatiProtagonistas: Jacques Tati, Barbara Warwick 14. Sideways (2004) Dirección: Alexander PayneProtagonistas: Paul Giamatti, Thomas Haden Church

Dirección: Alexander PayneProtagonistas: Paul Giamatti, Thomas Haden Church 13. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) Dirección: Stanley KubrickProtagonistas: Peter Sellers, George C. Scott

Dirección: Stanley KubrickProtagonistas: Peter Sellers, George C. Scott 12. Tootsie (1982) Dirección: Sydney PollackProtagonistas: Dustin Hoffman, Jessica Lange

Dirección: Sydney PollackProtagonistas: Dustin Hoffman, Jessica Lange 11. Sherlock Jr. (1924) Dirección: Buster KeatonProtagonistas: Buster Keaton, Kathryn McGuire

Dirección: Buster KeatonProtagonistas: Buster Keaton, Kathryn McGuire 10. Groundhog Day (1993) Dirección: Harold RamisProtagonistas: Bill Murray, Andie MacDowell

Dirección: Harold RamisProtagonistas: Bill Murray, Andie MacDowell 9. Young Frankenstein (1974) Dirección: Mel BrooksProtagonistas: Gene Wilder, Marty Feldman

Dirección: Mel BrooksProtagonistas: Gene Wilder, Marty Feldman 8. Fargo (1996) Dirección: Joel Coen y Ethan CoenProtagonistas: Frances McDormand, William H. Macy

Dirección: Joel Coen y Ethan CoenProtagonistas: Frances McDormand, William H. Macy 7. Duck Soup (1933) Dirección: Leo McCareyProtagonistas: Groucho Marx, Chico Marx

Dirección: Leo McCareyProtagonistas: Groucho Marx, Chico Marx 6. Monty Python and the Holy Grail (1975) Dirección: Terry Gilliam y Terry JonesProtagonistas: Graham Chapman, John Cleese

Dirección: Terry Gilliam y Terry JonesProtagonistas: Graham Chapman, John Cleese 5. Waiting for Guffman (1996) Dirección: Christopher GuestProtagonistas: Eugene Levy, Catherine O’Hara

Dirección: Christopher GuestProtagonistas: Eugene Levy, Catherine O’Hara 4. The Great Dictator (1940) Dirección: Charlie ChaplinProtagonistas: Charlie Chaplin, Paulette Goddard

Dirección: Charlie ChaplinProtagonistas: Charlie Chaplin, Paulette Goddard 3. Annie Hall (1977) Dirección: Woody AllenProtagonistas: Woody Allen, Diane Keaton

Dirección: Woody AllenProtagonistas: Woody Allen, Diane Keaton 2. Some Like It Hot (1959) Dirección: Billy WilderProtagonistas: Marilyn Monroe, Tony Curtis

Dirección: Billy WilderProtagonistas: Marilyn Monroe, Tony Curtis 1. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)Dirección: David ZuckerProtagonistas: Leslie Nielsen, Priscilla Presley

Puedes revisar el Top 100 completo AQUÍ.

Este listado confirma el valor atemporal y la diversidad que la comedia ha aportado al cine en distintas épocas y estilos, desde el slapstick y la sátira política hasta la comedia romántica y absurda.