Estas con las 100 mejores películas de comedias en la historia del cine, según Variety
Los clásicos del siglo pasado dominan el Top 10.
A lo largo de la historia del cine han surgido un sinfín de historias que han buscado dejar un mensaje, transmitir una idea o simplemente entretener al público, cada una con diferente nivel de éxito.
Entre los diversos géneros y subgéneros existentes, hoy en día dominan los superhéroes, el terror siempre pisa fuerte y el romanticismo no puede faltar, pero sin duda alguna que la comedia es de lo más fuerte y que nunca pasa de moda.
Bajo este contexto podemos destacar varios actores, directores, tramas, propuestas que han podido inmortalizar icónicas películas en diferentes épocas.
Bajo este escenario, la prestigiosa revista Variety elaboró un listado con las 100 mejores películas de comedia de todos los tiempos.
En el listado figuran clásicos imprescindibles, obras contemporáneas y cintas que han marcado un precedente en el género.
Aquí te dejamos el Top 15 del ranking, marcado por un claro dominio de las producciones realizadas el siglo pasado.
Top 15 mejores películas de comedia según Variety
- Top 15 mejores películas de comedia según Variety
- 15. Playtime (1967)Dirección: Jacques TatiProtagonistas: Jacques Tati, Barbara Warwick
- 14. Sideways (2004)Dirección: Alexander PayneProtagonistas: Paul Giamatti, Thomas Haden Church
- 13. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)Dirección: Stanley KubrickProtagonistas: Peter Sellers, George C. Scott
- 12. Tootsie (1982)Dirección: Sydney PollackProtagonistas: Dustin Hoffman, Jessica Lange
- 11. Sherlock Jr. (1924)Dirección: Buster KeatonProtagonistas: Buster Keaton, Kathryn McGuire
- 10. Groundhog Day (1993)Dirección: Harold RamisProtagonistas: Bill Murray, Andie MacDowell
- 9. Young Frankenstein (1974)Dirección: Mel BrooksProtagonistas: Gene Wilder, Marty Feldman
- 8. Fargo (1996)Dirección: Joel Coen y Ethan CoenProtagonistas: Frances McDormand, William H. Macy
- 7. Duck Soup (1933)Dirección: Leo McCareyProtagonistas: Groucho Marx, Chico Marx
- 6. Monty Python and the Holy Grail (1975)Dirección: Terry Gilliam y Terry JonesProtagonistas: Graham Chapman, John Cleese
- 5. Waiting for Guffman (1996)Dirección: Christopher GuestProtagonistas: Eugene Levy, Catherine O’Hara
- 4. The Great Dictator (1940)Dirección: Charlie ChaplinProtagonistas: Charlie Chaplin, Paulette Goddard
- 3. Annie Hall (1977)Dirección: Woody AllenProtagonistas: Woody Allen, Diane Keaton
- 2. Some Like It Hot (1959)Dirección: Billy WilderProtagonistas: Marilyn Monroe, Tony Curtis
- 1. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)Dirección: David ZuckerProtagonistas: Leslie Nielsen, Priscilla Presley
Puedes revisar el Top 100 completo AQUÍ.
Este listado confirma el valor atemporal y la diversidad que la comedia ha aportado al cine en distintas épocas y estilos, desde el slapstick y la sátira política hasta la comedia romántica y absurda.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.