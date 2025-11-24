;

VIDEO. Star Wars afronta una nueva polémica al ser acusado de plagio: “Ni siquiera cambiaron los tiros de cámara”

Una comparación revela la copia idéntica de una coreografía para una escena de acción.

José Campillay

Star Wars afronta una nueva polémica al ser acusado de plagio: "Ni siquiera cambiaron los tiros de cámara"

Una nueva controversia sacude al universo de Star Wars, aunque esta vez alejado de la incertidumbre sobre la trama como tal y el futuro de la historia, sino que por un conflicto más complejo.

La franquicia fue acusada de plagio y desde un lugar muy especial, ya que la denuncia llegó desde una película realizada por fanáticos.

El reclamo en particular llegó por parte de Lorenz Hideyoshi, actor doble de acción que apuntó a Disney y al estudio 88 Pictures de copiar una secuencia de combate de su cortometraje hecho en 2019, titulado Dark Jedi.

A través de sus redes sociales, Hideyoshi publicó un video comparativo donde se muestra una coreografía que se replicó escena por escena prácticamente sin cambios en el episodio 7 de la segunda temporada de Star Wars: Visions, manteniendo incluso los mismos planos.

Según el actor, aunque las armas usadas son distintas, la coreografía fue impuesta tal cual en la serie animada, escribiendo: “Ni siquiera cambiaron los tiros de cámara” .

El video se viralizó ampliamente y generó varias críticas hacia Disney por apropiarse del trabajo de un fanático sin permiso ni regalías. De todas formas, se debe aclarar que la primera responsabilidad recae en 88 Pictures y su director Ishan Shukla, encargados del capítulo.

Y si bien Lorenz aclaró que Dark Jedi nació como un homenaje sin fines de lucro, como todo buen fan film, la situación cambió cuando vio “cómo Disney le robó sus ideas sin pedir permiso”, tomando un rumbo hostil.

Disney aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, pero se espera que próximamente lleguen noticias. Star Wars: Vision se encuentra disponible en el servicio de streaming.

