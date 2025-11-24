“Nos juntamos”: víctima de supuesto acoso revela cuándo surgió la obsesión de Alexander “Keroppi” Israel con ella

Alexander Israel, conocido recientemente por su entrevista en Primer Plano donde habló del abandono de su padre Mauricio Israel, vuelve a estar en el centro de la polémica por su pasado en redes sociales y acusaciones de supuesto acoso.

El joven de 25 años, identificado como el “hijo oculto” del comentarista deportivo, salió a luz tras aparecer en el programa de Chilevisión, pero antes ya era conocido en X (ex Twitter) bajo el alias Keroppi.

En esa plataforma, Alexander publicó mensajes que hoy son cuestionados. Uno de ellos decía: “La Biblia dice que la mujer fue creada para ayudar al hombre, si no te gusta eso, tu problema no es con Keroppi, tu problema es con la Biblia, y me importa un pico porque la weá no la escribí yo (sic)”.

Además, en una carta abierta, confesó un episodio que terminó en funa pública: “A los 18 le envié un ramo de flores rojas con un mensaje de amor a la tuitera con la que estaba obsesionado, porque posteó su dirección accidentalmente en Twitter. Ella se asustó tanto que le escribí para explicarle que había sido yo y no quiso contestarme”.

Luego añadió: “Dos años después, sin embargo, decidió funarme. Yo, que seguía obsesionado, intenté matarme asfixiándome, pero fallé. Estuve en terapia y, después de intentar apagar mi obsesión romántica, me recomendaron ‘transferir’ mis sentimientos a otra persona, y lo hice”.

Finalmente, reconoció: “Desde los 20 a los 25 seguí obsesionado con ella, yéndome todas las noches a dormir pensando en ella, pidiéndole a Dios todos los días una forma de llegar a ella, teniendo una foto de ella en un relicario con forma de corazón y abrazando una almohada imaginando que es ella”.

En conversación con La Cuarta, la víctima —que pidió mantener su identidad en reserva— relató cuándo comenzó todo: “Solo diré un par de cosas: yo a él lo conocí porque le vendí un celular, específicamente nos juntamos en el intermodal de La Cisterna y él fue con su mamá. Él era un niño, no tenía más de 18 años y por eso nunca me llamó la atención”.

Luego agregó que desde ese momento inició un periodo que le provocó mucho “nervio” y “miedo”.