;

“Nos juntamos”: víctima de supuesto acoso revela cuándo surgió la obsesión de Alexander “Keroppi” Israel con ella

El “hijo oculto” de Mauricio Israel ya tenía cierta “fama” en redes sociales previo a su aparición en “Primer Plano”.

Alejandro Basulto

Primer Plano

Primer Plano

Alexander Israel, conocido recientemente por su entrevista en Primer Plano donde habló del abandono de su padre Mauricio Israel, vuelve a estar en el centro de la polémica por su pasado en redes sociales y acusaciones de supuesto acoso.

El joven de 25 años, identificado como el “hijo oculto” del comentarista deportivo, salió a luz tras aparecer en el programa de Chilevisión, pero antes ya era conocido en X (ex Twitter) bajo el alias Keroppi.

En esa plataforma, Alexander publicó mensajes que hoy son cuestionados. Uno de ellos decía: “La Biblia dice que la mujer fue creada para ayudar al hombre, si no te gusta eso, tu problema no es con Keroppi, tu problema es con la Biblia, y me importa un pico porque la weá no la escribí yo (sic)”.

Revisa tambien:

ADN

Además, en una carta abierta, confesó un episodio que terminó en funa pública: “A los 18 le envié un ramo de flores rojas con un mensaje de amor a la tuitera con la que estaba obsesionado, porque posteó su dirección accidentalmente en Twitter. Ella se asustó tanto que le escribí para explicarle que había sido yo y no quiso contestarme”.

Luego añadió: “Dos años después, sin embargo, decidió funarme. Yo, que seguía obsesionado, intenté matarme asfixiándome, pero fallé. Estuve en terapia y, después de intentar apagar mi obsesión romántica, me recomendaron ‘transferir’ mis sentimientos a otra persona, y lo hice”.

Finalmente, reconoció: “Desde los 20 a los 25 seguí obsesionado con ella, yéndome todas las noches a dormir pensando en ella, pidiéndole a Dios todos los días una forma de llegar a ella, teniendo una foto de ella en un relicario con forma de corazón y abrazando una almohada imaginando que es ella”.

En conversación con La Cuarta, la víctima —que pidió mantener su identidad en reserva— relató cuándo comenzó todo: “Solo diré un par de cosas: yo a él lo conocí porque le vendí un celular, específicamente nos juntamos en el intermodal de La Cisterna y él fue con su mamá. Él era un niño, no tenía más de 18 años y por eso nunca me llamó la atención”.

Luego agregó que desde ese momento inició un periodo que le provocó mucho “nervio” y “miedo”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad