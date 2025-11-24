El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tragedia en San Miguel: dos niños mueren tras choque de auto que no habría respetado luz roja

Dos niños murieron en un violento choque en la comuna de San Miguel, luego de que un automóvil que transportaba a ocho personas —cinco adultos y tres menores de edad— cruzó un semáforo en rojo y colisionó a otro vehículo en la esquina de José Joaquín Prieto con Departamental, a un costado de la Autopista Central.

Según información de Carabineros, en el auto que provocó el impacto viajaban tres menores. Dos de ellos fallecieron: un niño de dos años y una adolescente de 13 .

En paralelo, la conductora del vehículo afectado —una mujer que transitaba por la vía preferente— resultó con lesiones leves y fue trasladada a un centro asistencial.

Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor del automóvil involucrado y otras dos personas escaparon del lugar.

Carabineros detalló que entre los objetos encontrados en el interior del vehículo había una bandera de Colo-Colo, mientras continúan las diligencias para ubicar a los responsables.