;

Tragedia en San Miguel: dos niños mueren tras choque de auto que no habría respetado luz roja

Los menores —de 2 y 13 años— fallecieron tras el accidente y el conductor escapó junto a otros dos ocupantes.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Tragedia en San Miguel: dos niños mueren tras choque de auto que no habría respetado luz roja

Tragedia en San Miguel: dos niños mueren tras choque de auto que no habría respetado luz roja

00:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos niños murieron en un violento choque en la comuna de San Miguel, luego de que un automóvil que transportaba a ocho personas —cinco adultos y tres menores de edad— cruzó un semáforo en rojo y colisionó a otro vehículo en la esquina de José Joaquín Prieto con Departamental, a un costado de la Autopista Central.

Revisa también:

ADN

Según información de Carabineros, en el auto que provocó el impacto viajaban tres menores. Dos de ellos fallecieron: un niño de dos años y una adolescente de 13.

En paralelo, la conductora del vehículo afectado —una mujer que transitaba por la vía preferente— resultó con lesiones leves y fue trasladada a un centro asistencial.

Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor del automóvil involucrado y otras dos personas escaparon del lugar.

Carabineros detalló que entre los objetos encontrados en el interior del vehículo había una bandera de Colo-Colo, mientras continúan las diligencias para ubicar a los responsables.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad