Tragedia en San Miguel: dos niños mueren tras choque de auto que no habría respetado luz roja
Los menores —de 2 y 13 años— fallecieron tras el accidente y el conductor escapó junto a otros dos ocupantes.
Dos niños murieron en un violento choque en la comuna de San Miguel, luego de que un automóvil que transportaba a ocho personas —cinco adultos y tres menores de edad— cruzó un semáforo en rojo y colisionó a otro vehículo en la esquina de José Joaquín Prieto con Departamental, a un costado de la Autopista Central.
Según información de Carabineros, en el auto que provocó el impacto viajaban tres menores. Dos de ellos fallecieron: un niño de dos años y una adolescente de 13.
En paralelo, la conductora del vehículo afectado —una mujer que transitaba por la vía preferente— resultó con lesiones leves y fue trasladada a un centro asistencial.
Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor del automóvil involucrado y otras dos personas escaparon del lugar.
Carabineros detalló que entre los objetos encontrados en el interior del vehículo había una bandera de Colo-Colo, mientras continúan las diligencias para ubicar a los responsables.
