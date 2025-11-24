Carta de Ron Weasly a Ron Weasly: “Espero que él tenga la misma experiencia”

Cada vez estamos más cerca de conocer la nueva adaptación de Harry Potter, esta vez en formato de serie de la mano de HBO y marcando un reinicio completo, prometiendo mayor fidelidad a los libros.

Además de la forma en que se llevará la historia a la pantalla chica, uno de los puntos más llamativos resulta ser el elenco, representando una nueva generación de protagonistas.

Uno de los nombres dentro del trío principal es Alastair Stout, encargado de darle vida a Ron Weasley, siendo el sucesor de Rupert Grint, rostro de la icónica saga cinematográfica.

Bajo este escenario, en medio de todo lo que rodea la producción del programa, el actor de 37 años contó que le envió una carta al joven intérprete que seguirá sus pasos en la ficción.

“Le escribí una carta antes de que empezaran, pasándole el relevo, por así decirlo“, comentó, demostrando su apoyo a Stout y respaldo al proyecto.

“Fue principalmente para desearle lo mejor. Disfruté mucho al sumergirme en este mundo y espero que él tenga la misma experiencia”, agregó en conversación con la BBC.​

Además, Rupert se mostró entusiasmado por la serie: “Es bastante extraño ver que el ciclo comienza de nuevo. Estoy realmente intrigado por cómo será”.

Asimismo, aseguró que hay “un poco de parecido familiar” entre él y el nuevo Ron, enfatizando en que “es fantástico que esto sea algo completamente nuevo. Será algo propio, y creo que eso será divertido”.​

Respaldo de la antigua generación

Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en las películas, también contactó a Dominic McLaughlin, el nuevo actor que asume un protagonismo importante y a largo plazo.

El intérprete explicó: “No quiero ser una sombra en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases increíblemente bien, incluso mejor que yo’“.

Aludiendo a la conexión especial con los personajes, Rupert Grint reconoce que su vínculo con Ron Weasley será eterno: “Nunca voy a dejar la sombra de Ron. Estoy bien con eso. Es genial. Me encanta conocer gente para quien esto significó parte de su infancia".

De esta manera, los actores ‘originales’ que marcaron a toda una generación protagonizando las películas por más de una década, recuerdan con orgullo y agradecimiento su trabajo en Harry Potter, pero ven con buenos ojos e ilusión lo que está por venir con una nueva generación.

La nueva serie se estrenará en HBO y HBO Max en 2027 y contará con Dominic McLaughlin como Harry, Alastair Stout como Ron y Arabella Stanton como Hermione,