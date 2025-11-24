“Se trató de...”: senador Walker reconoce pago de $1,6 millones de conservador Yáber, involucrado en “trama bielorrusa”

El senador Matías Walker (Demócratas) reconoció haber recibido una transferencia de $1,6 millones por parte del suspendido Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, involucrado en el caso Muñeca Bielorrusa.

Fue este sábado cuando una nota de Reportea reveló que el pago se habría realizado el 28 de mayo de 2024, y que en la glosa figura como “Pasaje Canadá”, junto al nombre de un hijo de Walker, mientras que en el comentario dice “regalo pasaje ahijado”.

Mediante una declaración pública, el legislador aclaró lo anterior: “Para nadie es un misterio mi relación de amistad con Sergio Yáber, la cual comienza en mi etapa de diputado en Coquimbo, donde coincidimos en muchas actividades ”.

“Esta relación no ha significado influencia”

“Sin embargo, ello no ha significado, de modo alguno, tomar decisiones relacionadas a las materias que hoy se investigan”, añadió Matías Walker.

Respecto a la transferencia mencionada en la nota, explicó: “Tal como acredité con el comprobante de la compra del pasaje respectivo, se trató de un apoyo para una pasantía estudiantil de un hijo mío en el extranjero”.

“Contrariamente a lo que se podría insinuar, esta relación no ha significado influencia en ninguna de las acciones o decisiones relacionadas con funciones públicas que cada uno ejerce”, concluyó el senador.

Revisa aquí la declaración pública completa del senador Matías Walker: