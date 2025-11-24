;

Raúl Figueroa, exministro de Educación: “Chile Vamos murió con el presidente Piñera”

El panelista de País ADN y exsecretario de Estado afirmó que el futuro de Chile Vamos “requiere repensarlo muy profundamente”.

Juan Castillo

El exministro de Educación, Raúl Figueroa, comentó en País ADN los resultados de la primera vuelta presidencial, y los coletazos que esto significó para Chile Vamos.

Esto porque Evópoli deberá enfrentar su disolución, ya que no alcanzó el 5% de los sufragios válidamente emitidos en las elecciones parlamentarias.

Al respecto, el exsecretario de Estado de Sebastián Piñera indicó que el futuro de Chile Vamos “requiere repensarlo muy profundamente”.

“Ahora, darlo por muerto es una cosa que a lo mejor excede, pero las cosas no pueden seguir tal cual como están", agregó.

En ello, Figueroa sostuvo que “hay dos vías que son razonables”. “La primera es identificar rápidamente qué posibilidades existen de generar un gran partido de lo que sigue siendo Chile Vamos", indicó.

Pero creo que esto requiere un esfuerzo que, me da la sensación, los partidos no están en condiciones de abordar hoy en día, porque implica ponerse de acuerdo en cuestiones extremadamente esenciales, en pleno proceso electoral”, complementó.

“Y el otro camino es todo lo contrario: que la UDI identifique cuál es su ideario esencial, que Renovación Nacional identifique cuál es su ideario esencial, y sobre esa lógica crecer desde una cierta separación“, afirmó Figueroa.

Finalmente, el exministro de Educación dijo que “yo creo que Chile Vamos murió con el presidente Piñera”.

