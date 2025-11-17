Resultados Elecciones 2025 en Chile: estos son los partidos que se disolverán por no alcanzar mínimo legal de diputados electos

Durante este lunes, el Servicio Electoral que 13 partidos políticos podrían enfrentar su disolución de luego de que ninguno alcanzara el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados, requisito establecido en la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.

Todo esto, debido a que el artículo 42 señala que las colectividades deben obtener ese porcentaje en al menos ocho regiones o en tres regiones contiguas para poder lograr representación y quedarse dentro del sistema político.

La normativa también contempla un mecanismo alternativo para conservar la existencia legal: deben obtener un mínimo de cuatro parlamentarios en dos regiones distintas, ya sea en la Cámara o en el Senado. Sin embargo, varios partidos quedaron lejos de ese escenario.

Estos son los partidos que podrían desaparecer

Según los resultados del Servel, Acción Humanista sólo logró un cupo en la Cámara —con Ana María Gazmuri—, mientras que la Federación Regionalista Verde Social obtuvo tres nombres: Jaime Mulet, René Alinco y el senador electo Miguel Ángel Calisto.

Mientras que el Partido Radical eligió únicamente a Marcela Hernando y Consuelo Veloso, profundizando su crisis de representación.

Demócratas consiguió dos escaños —la reelección de Joanna Pérez y la llegada al Senado de Enrique Lee—, pero tampoco alcanzó el umbral.

En la derecha, Evópoli obtuvo dos diputaciones sin presencia en la Cámara Alta, situación que lo deja en el mismo escenario que Amarillos por Chile , que no eligió parlamentarios.

El Partido Social Cristiano sumó tres diputados, pero no cumple los requisitos para mantener su existencia legal. A ellos se suman el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) , Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y el Ecologista Verde.

Concretamente, todas estas colectividades podrían optar ahora por un proceso de fusión para continuar operando.