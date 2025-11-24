“Quiero aclarar todo”: mesero del fundo rompe el silencio por video clave del caso María Ercira

Durante este lunes, habló el mesero que aparece en un registro considerado clave en la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, la adulta mayor extraviada en Limache, región de Valparaíso.

En los últimos días, se conoció un video donde se ve al trabajador dejar su puesto y caminar por el sector del estacionamiento mientras sostiene una conversación telefónica. Ese registro se investiga para establecer su contexto y relevancia en el caso.

El hombre —identificado como Américo— continúa trabajando en el recinto y no declaró en la primera etapa de la investigación, situación que lo mantiene en el foco de las diligencias.

En conversación con el matinal Tu Día de Canal 13, explicó que las imágenes corresponden a horas posteriores a la desaparición de la mujer. “Atrás hay una bodega de basura. Fui a mirar si se podía encontrar algo. Eso fue todo ”, indicó, precisando que el sol ya se estaba ocultando a esa hora.

“Nadie me estaba dando instrucciones”

“Quiero aclarar todo. Mi familia está muy mal. Entiendo que la familia de Carla también. Trato de empatizar. Busqué si se podía encontrar algo. Nada más”, señaló.

Respecto a la llamada telefónica, afirmó que se trató de “una llamada particular”, pero que no recuerda con quién estaba hablando. “No me estaba comunicando para hacer el mal a la familia. Nadie me estaba dando instrucciones”, sostuvo.

El trabajador, que lleva cerca de 20 años en el fundo, aclaró que no atendió directamente a la familia de María Ercira, aunque sí ayudó a llevar los platos del almuerzo. Dijo que se enteró de la desaparición en ese momento.

Finalmente, aseguró estar “dispuesto” a declarar ante la PDI. “Los contactos que tuve fueron externos, solo con la PDI, que nos interrogaron. Probablemente, la primera entrevista fue al día siguiente”, recordó.