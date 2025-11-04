Caso María Elcira: Destapan impactante y nuevo registro que muestra a hombre que podría ser clave en su desaparición

Es un caso tremendo y que todavía no tiene solución alguna para la familia. María Elcira Contreras lleva un año y medio desaparecida desde el Fundo Las Tórtolas en Limache y aún no se sabe nada de su paradero.

La adulta mayor fue a comer con su familia al lugar. Y, desde entonces, se le perdió todo rastro.

Lo peor es que la investigación no ha dado luces. Y su clan ha pedido una y otra vez que la policía agilice las diligencias, tal cómo contó Carla Hernández, su nieta, en La Tarde es Nuestra.

“Nosotros ante el nulo avance de la investigación estamos trabajando con algunos peritos, entre ellas Sabrina Gambazza, perfiladora criminal. Y bueno, ella un día viendo los reportajes, repasando todo lo que hay en televisión, se da cuenta de que hay una camioneta roja que le pareció extraña, porque en todo lo que ella había revisado no la había visto, entonces le llama la atención y revisa de nuevo los videos y me dice: ‘¿Sabes qué? Esta parte no la tenemos’“, reveló.

Y agregó que “el abogado hizo un escrito donde decía que había una camioneta roja que subía, que esa grabación nosotros no la teníamos, y fue así como nos entregaron todo lo que ellos tenían de grabaciones. Había entre una hora y media y dos horas que a nosotros nos faltaban”.

La sospecha de investigadora privada

Sabrina, en tanto, expresó que “el material que teníamos, es importante decirlo para la reconstrucción de los hechos, solamente teníamos 20 minutos para reconstruir, y en realidad había dos horas más que nunca nos fueron informadas”.

Pero, ¿qué se ve en el registro? Se ve una camioneta roja y al portero del fundo dejando su puesto para subir al vehículo, con la intención, según su propia declaración, de salir en busca de la mujer desaparecida.

Lo llamativo sí, es que este mismo sujeto le habría asegurado a la PDI no haberse movido de la portería.

“No está en sintonía con lo que declaró ni con esa descripción que hace el informe de la PDI. Por eso necesitamos que nos aclaren cuánto es eso de ‘nunca se movió de ahí’. Es muy importante la cronología en esto", aseguró la investigadora de la familia.

