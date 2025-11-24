Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de noviembre, y quién transmite? / Daniel Pino/UnoNoticias

Hoy, lunes 24 de noviembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el cierre a la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 24 de noviembre arrancará a las 20:00 horas, en el Nelson Oyarzún de Chillán, donde Ñublense recibirá a Huachipato.

Manuel Vergara será el encargado de impartir justicia en este compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.