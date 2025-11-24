;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de noviembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo del Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Hoy, lunes 24 de noviembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el cierre a la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 24 de noviembre arrancará a las 20:00 horas, en el Nelson Oyarzún de Chillán, donde Ñublense recibirá a Huachipato.

Manuel Vergara será el encargado de impartir justicia en este compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

