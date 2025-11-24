¿Por qué a Alexander Israel le dicen “Keroppi”? Las controversias del “hijo oculto” de Mauricio Israel en “X”

Alexander Israel, quien recientemente impactó con su entrevista en Primer Plano revelando el abandono de su padre Mauricio Israel, no solo ha generado conversación por su historia personal, sino también por su pasado en redes sociales.

El joven de 25 años, identificado como el “hijo oculto” del comentarista deportivo, nació producto de una infidelidad y fue reconocido legalmente solo tras una prueba de ADN.

Antes de aparecer en televisión, Alexander ya era conocido en X (ex Twitter) bajo el alias Keroppi, nombre que utilizaba para publicar mensajes que hoy son objeto de controversia. Entre sus escritos más comentados se encuentran opiniones sobre mujeres y situaciones personales que se viralizaron.

Uno de ellos decía: “La Biblia dice que la mujer fue creada para ayudar al hombre, si no te gusta eso, tu problema no es con Keroppi, tu problema es con la Biblia, y me importa un pico porque la weá no la escribí yo (sic)”.

Además, en una carta abierta, el estudiante universitario reconoció haber protagonizado un episodio que terminó en funa pública: “A los 18 le envié un ramo de flores rojas con un mensaje de amor a la tuitera con la que estaba obsesionado, porque posteó su dirección accidentalmente en Twitter. Ella se asustó tanto que le escribí para explicarle que había sido yo y no quiso contestarme”.

Luego agregó: “Dos años después, sin embargo, decidió funarme. Yo, que seguía obsesionado, intenté matarme asfixiándome, pero fallé. Estuve en terapia y, después de intentar apagar mi obsesión romántica, me recomendaron ‘transferir’ mis sentimientos a otra persona, y lo hice”.

Finalmente, confesó que la obsesión se prolongó durante años: “Desde los 20 a los 25 seguí obsesionado con ella, yéndome todas las noches a dormir pensando en ella, pidiéndole a Dios todos los días una forma de llegar a ella, teniendo una foto de ella en un relicario con forma de corazón y abrazando una almohada imaginando que es ella”.