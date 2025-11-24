;

VIDEO. “Tengo mucha fe en que se va a hacer justicia”: Mane Swett reaparece con alentadora noticia sobre su hijo

La actriz recuperó la esperanza, luego de que el caso judicial en torno a la tutela del niño de 13 años, diera a último momento un giro radical a su favor.

Alejandro Basulto

Primer Plano

Primer Plano reveló un importante giro y avance en la batalla legal que mantiene Mane Swett por la custodia de su hijo de 13 años. El menor dejó de vivir con la actriz en 2022, luego de pasar las fiestas de fin de año con su padre en Estados Unidos, quien nunca lo regresó a Chile.

Durante semanas, se pensó que la intérprete había agotado todas las instancias judiciales tras la negativa de la Corte Suprema chilena. Sin embargo, el reportaje mostró que el caso sigue abierto y podría dar un giro decisivo.

El pasado 5 de noviembre se realizó una audiencia en la Corte Suprema de Nueva York que podría cambiar el rumbo del proceso. En esta sesión, ambas partes expusieron sus argumentos durante 15 minutos cada una, en una jornada que se extendió por dos horas.

ADN

De acuerdo con lo informado en el reportaje, la resolución final se conocerá en un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas. Además, se indicó que, bajo las leyes chilenas y estadounidenses, el menor se encuentra retenido de manera ilegal. Incluso, un error en el procedimiento del equipo legal del padre podría favorecer a la actriz y permitir que continúe la lucha por recuperar a su hijo.

Tras la audiencia, Mane Swett expresó su esperanza en conversación con CHV: “Ojalá pudiera verlo, eso te puedo decir (…) De verdad, después de esta audiencia tengo mucha fe en que se va a hacer justicia”.

Luego, la intérprete chilena declaró: “Solo quiero pedirles que respeten mi opción de guardar silencio porque es mi manera de proteger a mi hijo, pero tengo mucha fe”.

Finalmente, reafirmó que su lucha no ha terminado: “Mientras tenga vida, así va a hacer”, y agradeció el apoyo recibido: “Quiero darle las gracias también a toda la gente que me ha apoyado, muchas mamás por Instagram, muchas mamás que me han escrito, acá en Nueva York también que se me acercan, yo sé que estoy representando a muchas mamás también”.

