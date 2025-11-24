;

VIDEO. Pasó en rojo y a alta velocidad: revelan registro del choque que dejó a dos niños fallecidos en San Miguel

En el vehículo que provocó la colisión viajaban cinco adultos y tres menores. Dos de ellos —de 2 y 13 años— murieron en el lugar, mientras Carabineros busca a los ocupantes que huyeron.

Cristóbal Álvarez

Pasó en rojo y a alta velocidad: revelan registro del choque que dejó a dos niños fallecidos en San Miguel

Durante este lunes, dos menores murieron en un accidente de tránsito en la comuna de San Miguel, luego de que un automóvil que trasladaba a ocho personas cruzó un semáforo en rojo y colisionó a otro vehículo.

Según información de Carabineros, en el automóvil que provocó el impacto viajaban cinco adultos y tres menores de edad. Dos de ellos —un niño de dos años y una adolescente de 13— fallecieron tras el choque.

Además, la conductora del vehículo afectado, que transitaba por la vía preferente, resultó con lesiones leves y fue trasladada a un centro asistencial.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran al vehículo circulando a gran velocidad y pasando el semáforo en rojo instantes antes del impacto. Testigos señalaron que, tras la colisión, el conductor y otras dos personas que iban a bordo escaparon del lugar.

Carabineros confirmó que en el interior del automóvil se encontró una bandera de Colo-Colo. El Ministerio Público instruyó diligencias para identificar a los ocupantes que huyeron y esclarecer la dinámica del accidente.

