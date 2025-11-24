;

VIDEO. Muere piloto de Hot Wheels tras accidente en pleno show en el parque Beto Carrero World de Brasil

El hecho ocurrió frente a cientos de espectadores y remeció a los seguidores.

José Campillay

Muere piloto de Hot Wheels tras accidente en pleno show en el parque Beto Carrero World de Brasil

El piloto Lurrique Ferrari falleció tras un grave accidente durante una presentación del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World, en Penha, Santa Catarina, Brasil.

El incidente ocurrió frente a cientos de espectadores, cuando el conductor perdió el control de su motocicleta al intentar un salto entre rampas y chocó violentamente contra la estructura de recepción.

A pesar del esfuerzo inmediato del equipo de emergencias y haber sido trasladado al hospital, el piloto no sobrevivió debido a un trauma craneoencefálico severo generado por la caída.

El parque Beto Carrero World emitió un comunicado oficial dirigido a los cercanos de Lurrique: “En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo”.

Revisa también:

ADN

“Confirmaron además que se brindará apoyo integral a los familiares y que las presentaciones del Hot Wheels Epic Show fueron suspendidas temporalmente para realizar evaluaciones técnicas y revisar las condiciones de seguridad", agregaron.

En paralelo, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente. La Policía Civil de Penha realizó una pericia en el lugar recopilando registros de cámaras internas, y el Ministerio Público de Trabajo de Santa Catarina también está involucrado, pudiendo solicitar informes adicionales sobre los protocolos de seguridad del espectáculo.

El Hot Wheels Epic Show, que funciona desde 2019, había acumulado más de dos mil presentaciones sin antecedentes de accidentes fatales, lo que suma conmoción al accidente que acabó con la vida de Ferrari, descrito por sus compañeros como un piloto preciso, dedicado y apasionado, con una rutina diaria de entrenamiento dentro del parque.

IMÁGENES SENSIBLES

