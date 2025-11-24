;

TAILANDIA. Mujer dada por muerta despierta dentro de un ataúd justo antes de su cremación

La mujer de 65 años fue trasladada por su hermano 500 kilómetros para ser cremada, pero el templo la rechazó por no tener el documento oficial, justo antes de que mostrara signos de vida.

Mario Vergara

Trabajadores de funeraria transportan un ataúd en Los Angeles

Trabajadores de funeraria transportan un ataúd en Los Angeles / PATRICK T. FALLON

Una mujer de 65 años en Tailandia sorprendió a los funcionarios de un templo budista al moverse dentro de su ataúd después de ser trasladada para su cremación.

El templo Wat Rat Prakhong Tham, ubicado en la provincia de Nonthaburi en las afueras de Bangkok, publicó un video que muestra a la mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo levemente los brazos y la cabeza, lo que dejó al personal desconcertado, inform APNews.

El viaje de 500 kilómetros y la falta de certificado

Pairat Soodthoop, gerente del templo, informó que el hermano de la mujer la llevó desde la provincia de Phitsanulok para ser incinerada.

Según el hermano, la mujer llevaba postrada en cama unos dos años, y su salud se había deteriorado hasta el punto de dejar de responder, aparentemente dejando de respirar hace dos días. El hermano emprendió un viaje de 500 kilómetros (300 millas) con el ataúd hasta un hospital en Bangkok, ya que la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

Revisa también:

ADN

Tanto el hospital como el templo (que ofrece un servicio de cremación gratuito) se negaron a aceptar al hermano debido a la falta de un certificado de defunción oficial.

Los golpes que alertaron al personal

Mientras el administrador del templo explicaba al hermano cómo obtener el certificado de defunción, oyeron un leve golpe proveniente del ataúd.

“Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron”, dijo Pairat, agregando que la vio abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd.

Inmediatamente, la mujer fue evaluada y enviada a un hospital cercano. Pairat confirmó que el abad del templo cubriría los gastos médicos de la mujer.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad