Una mujer de 65 años en Tailandia sorprendió a los funcionarios de un templo budista al moverse dentro de su ataúd después de ser trasladada para su cremación.

El templo Wat Rat Prakhong Tham, ubicado en la provincia de Nonthaburi en las afueras de Bangkok, publicó un video que muestra a la mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo levemente los brazos y la cabeza, lo que dejó al personal desconcertado, inform APNews.

El viaje de 500 kilómetros y la falta de certificado

Pairat Soodthoop, gerente del templo, informó que el hermano de la mujer la llevó desde la provincia de Phitsanulok para ser incinerada.

Según el hermano, la mujer llevaba postrada en cama unos dos años, y su salud se había deteriorado hasta el punto de dejar de responder, aparentemente dejando de respirar hace dos días. El hermano emprendió un viaje de 500 kilómetros (300 millas) con el ataúd hasta un hospital en Bangkok, ya que la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

Tanto el hospital como el templo (que ofrece un servicio de cremación gratuito) se negaron a aceptar al hermano debido a la falta de un certificado de defunción oficial.

Los golpes que alertaron al personal

Mientras el administrador del templo explicaba al hermano cómo obtener el certificado de defunción, oyeron un leve golpe proveniente del ataúd.

“Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron”, dijo Pairat, agregando que la vio abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd.

Inmediatamente, la mujer fue evaluada y enviada a un hospital cercano. Pairat confirmó que el abad del templo cubriría los gastos médicos de la mujer.