Histórico decomiso de cigarrillos en Chile: hallan más de 2 millones de cajetillas ocultas en el desierto

Un operativo de Carabineros permitió concretar la mayor incautación de cigarrillos de contrabando registrada en el país, con más de 2,2 millones de cajetillas decomisadas en la región de Antofagasta.

El procedimiento se desarrolló en una zona aislada cercana a Quillagua, durante un patrullaje estratégico en la pampa.

Según los antecedentes policiales, el cargamento fue avaluado en $6.604.110.000, cifra que posiciona el caso como un golpe relevante contra el contrabando y sus redes logísticas.

El operativo en la pampa que terminó con un hallazgo récord

La diligencia fue liderada por personal de la Tenencia María Elena, que realizaba patrullajes focalizados a partir de información policial. En medio del despliegue, los funcionarios detectaron a cinco sujetos ocultos en un sector de alta oscuridad.

Al ser sorprendidos, los individuos escaparon del lugar y abandonaron una subametralladora junto con llaves de vehículos. El hallazgo del arma generó especial preocupación, ya que apuntaría a una estructura con resguardo armado para proteger el cargamento.

Tras asegurar el sector, los equipos policiales continuaron el rastreo por la pampa. En esa búsqueda, encontraron cinco camiones de alto tonelaje ocultos en el desierto, presuntamente vinculados al traslado de la mercancía ilegal.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, una de las llaves abandonadas correspondía a uno de los vehículos hallados. Ese elemento permitió establecer un vínculo directo entre los sospechosos y la logística utilizada para mover el cargamento.

El conteo final confirmó la magnitud del decomiso: 4.401 pacas de cigarrillos, equivalentes a 2.201.370 cajetillas. Desde la institución señalaron que se trata de un golpe “sin precedentes al crimen organizado”.

Por ahora, la policía mantiene diligencias para ubicar a los cinco sujetos que escaparon del lugar. La investigación también busca establecer el origen del cargamento, su ruta y eventuales conexiones con organizaciones transnacionales.