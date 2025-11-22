Renca inaugura moderno Cesfam: así es el nuevo centro de salud considerado uno de los más avanzados de la RM

Esta mañana la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Renca, Claudio Castro, inauguraron el nuevo CESFAM Cerro Colorado en la comuna.

El moderno edificio de tres pisos se encuentra ubicado en la Avenida José Manuel Balmaceda, a los pies del Cerro Colorado, donde está emplazado en 2.791 m².

Si bien es el quinto CESFAM de Renca, se destaca del resto por ser uno de los centros de salud más avanzados de la Región Metropolitana, tanto en infraestructura como en servicios.

En detalle, ofrecerá atención especializada en 24 box clínicos, 6 box dentales, 3 box de atención psicológica y contará con un Centro de Especialidades para consultas con pediatras, ginecólogos e internistas, entre otros profesionales.

Revisa a continuación parte del nuevo CESFAM Cerro Colorado de Renca:

