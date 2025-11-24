;

VIDEO. Ministro Boccardo defiende las 40 horas y advierte a la oposición: “Retroceder sería ir contra acuerdos que Chile ya tomó”

En conversación con Ciudadano ADN, el titular del Trabajo respondió a los dichos del diputado republicano José Meza sobre la rebaja de la jornada laboral.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, se refirió a las críticas que surgieron desde sectores de oposición, especialmente del Partido Republicano, respecto a revertir políticas como las 40 horas, la reducción de indemnización por años de servicio y otros avances impulsados durante esta administración.

En concreto, durante su participación en Estado Nacional de TVN, el parlamentario José Meza, fue consultado sobre si un eventual gobierno de José Antonio Kast se mantendría la jornada laboral de 40 horas, hecho que evitó confirmar.

Es más, recurrió a un argumento evasivo para cuestionar la medida, señalando que reducir el horario semanal no tendría efectos reales en la calidad de vida mientras persista la inseguridad.

¿Qué respondió el ministro del Trabajo?

Bajo ese contezto, en entrevista con Ciudadano ADN, el ministro Boccardo aseguró que estas reformas no pueden usarse como moneda de cambio electoral y defendió su alta adhesión social.

“Evidentemente que reformas como 40 horas, pensiones o salario mínimo, por nombrar algunas, tienen un apoyo ciudadano y tuvieron un respaldo parlamentario transversal. Retroceder en esas líneas sería retroceder contra acuerdos políticos y sociales que ya este país dio (...) son leyes de la República, están en pleno proceso de implementación, por tanto, avanzar en una dirección opuesta creo que sería ir en contra de esas mayorías que se expresaron en el Congreso, pero que también se expresan en las valoraciones ciudadanas”, dijo.

El ministro respondió directamente a los voceros y candidatos que han planteado eliminar la jornada de 40 horas o reemplazar el sistema de indemnización por mecanismos de ahorro individual.

